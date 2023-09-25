Trabzon'a Volkan patladı. Tam kazanıyorum derken neye uğradığını şaşırdı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Yeni Hatay Stadyumu deprem felaketinden sonra çadır kente dönünce, bu karşılaşma yakın kentlerden Mersin’de oynandı.

Mersin’in 25 bin kişilik yeni stadyumunu bu maçı izleyemeye gelenler tam dolduramadıysa da, Mersinli futbolseverlerin yanı sıra Atakaş Hatayspor’un ve Trabzonspor’un taraftarları takımlarını bu akşam yalnız bırakmadılar.

Bana göre; ilk yarı Bordo Mavililer futbol adına ortaya bir şey koyamazken, pozisyonları kaçıran taraf Bordo Mavililer değil, Bordo Beyazlılar oldu.

Karadeniz ekibin ilk 45 dakikada net bir gol pozisyonu bile yoktu. Bir tane yakaladı onu da gol yaptı. Bu yarının son dakikalarına girerken, Nijeryalı P.Onuachu’nun kafa ile indirdiği topta, bir Visca klasiği vuruşu izledik. Bu gol de; Trabzonspor’un soyunma odasına devre arasında galip gitmesine neden oldu diyebilirim.

Nico’nun (Pepe) henüz hazır olmadığı, Orsic, Fernandez, Hüseyin ve Larsen’i sakat oldukları için, Karadeniz’in kıyısında bırakıp bu 90 dakika için güneye inen Bjelica’nın öğrencileri, bu akşam galibiyet serisini bozmayarak, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istedi.

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Tarafsız sahada oynanmasına rağmen, ilk yarıda daha istekli gördüğüm Volkan Demirel’in takımında cezalı ve sakat oyuncu bulunmazken; Bordo Beyazlılar, tarihinde 15’nci kez karşılaştığı Bordo Mavililer önünde, 2’ nci galibiyetlerini almak için, üzerine koyarak oynadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine resmiyette ev sahibi olan Güney ekibi başladı.

Kamerunlu Lamkel’in yan direk dibinden dönen topu Trabzonspor’un şanslı anıydı.

Bordo Mavili taraftarlar, 61’ nci dakikada tribünlerde telefonlarının ışığını yaktı. Işıklar sönmeden 2. golü buldu. Eren, baskıyla kaptığı topla driplingle soldan çok iyi ve hızlı inip, altı pasın köşesindeki Onuachu’ya ‘Al da at’ diyince, o da ‘Seni mi kıracağım!’ dedi ve formasını giydiği 2. maçında da, golünü tabelaya yazdırdı.

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 13 Süper Lig maçında bugüne kadar 6 mağlubiyet, 7 galibiyet alırken, beraberlikle hiç tanışmamıştı, yine tanışmadı!

Karşılaşmada iki farklı öne geçen Bordo Mavililer, nedense rakibini kendi yarı alanında kabul edip karşılamaya başlayınca, yeni transfer Rivas’ın çok sert şutuna şapka çıkarmak zorunda kaldı ve topu iç filelerden aldı. Oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremedi

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Golü bulan Güney ekibi, Trabzon kalesine daha fazla inmeye ve rakibine önde basmaya başladı. Kanatlardan tehlikeli geldi. Özellikle 75’ nci dakikadan sonra Bordo Mavililerin defansını bunalttı.

Onuachu’nun oyundan çıkmasının ardından hücum hattında adeta yetim kalan Trabzonspor, Visca’nın yerine oyuna geç sokulan Trezeguet ile kontra topla nefes almak istedi.

Buna rağmen, Hatayspor baskıda ısrar etti. Beraberlik golünü son dakikaya girilirken Lamkel ile buldu ama Bordo Mavililerin bu gole uzun süre itirazları oldu. Bu golün hemen öncesinde kendi defanslarının ceza alanı içerisinde kafa ile uzaklaştırdığı top, Atakaş Hataysporlu oyuncunun eline vurmasına rağmen, orta hakem Burak Şeker golü verdi.

Trabzonsporlu oyuncuların itirazları devam edince, VAR’daki Serkan Tokat ve Suat Arslanboğa Antalya Bölgesi hakem Burak Şeker’i, her nedense VAR’ı izlemeye davet etmedi.

Bu golle beraberliği yakalayan Hatayspor, uzatmalarda baskı yerken bir kontra topla beklemediği galibiyet golünü Dele-Bashiru ile buldu.

Trabzonspor, bu akşam oynadığı futbolla galibiyeti hak etmemişti ama mağlubiyeti de hak etmemişti. Maçın bu 90 dakikadaki hakkı bana göre beraberlikti. O da olmadı!

Uğurcan, sen de kendini bir an önce toparla artık!