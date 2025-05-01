Trabzon'da 1 mayıs coşkusu! Horonla kutlama yaptılar

Kaynak: DHA
Trabzon'da 1 mayıs coşkusu! Horonla kutlama yaptılar

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için toplanan kalabalık horon oynayarak yürüdü.

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak yürüdü.

9.webpTrabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk Alanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamalar için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalık kortej, davul zurna eşliğinde horon oynayarak Atatürk Alanı'na yürüdü. Kutlamaların yapılacağı alanda ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alana gelenler, horon oynayarak 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından folklor ekibinin horon gösterisiyle sona erdi.

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