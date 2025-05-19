Trabzon’da 19 Mayıs kutlaması

Trabzon’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı ve beraberindeki heyetin çelenk sunumuyla başladı. Anıtta, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonda düzenlenen törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, il protokolü üyeleri ile yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, çeşitli halk oyunları gösterileri sunuldu. Törende, farklı dallardaki sporcular da hünerlerini sergiledi. Törende konuşan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şunları söyledi:

"19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı hür ve bağımsız yaşama kararlılığıdır. 19 Mayıs, tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. Kadim şehrimiz Trabzon’umuzun kıymetli evlatları, sevgili gençler; sizler Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın inancı, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Han’ın engin dehasısınız. Sizler Süleymaniye’de Mimar Sinan’ın mühendislik zarafeti, denizlerde Barbaros Hayrettin Paşa’nın stratejik zekasısınız. Sizler Çanakkale’de Seyit Onbaşı’nın azmi, Sakarya’da Mehmetçiğin kararlılığısınız. Sizler Aziziye Tabyaları’nda Nene Hatun’un cesareti, Cumhuriyet’in ilanında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ümidisiniz. Sizler necip milletimizin asil evlatlarısınız."