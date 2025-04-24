Trabzon’da 23 Nisan’da yürek yakan kaza: 7 yaşındaki Nurbanu’dan kahreden haber!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Trabzon’da 23 Nisan’da yürek yakan kaza: 7 yaşındaki Nurbanu’dan kahreden haber!

Trabzon’da, apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 1’inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam (7), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hayatını kaybetti.

Olay, dün Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi’ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Metin ve Fatma Sağlam çiftinin kızı Nurbanu, oturdukları apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurbanu, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan Nurbanu Sağlam, doktorların tüm çabalarına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşamını yitirdi.

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Hızırbey Ülkü İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, sevgili yavrumuza Allah’tan rahmet; kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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