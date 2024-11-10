Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Trabzon'un iki mahallesinde meydana gelen yangında 3 ev yanarak kül oldu.

Trabzon'da 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının kundaklama sonrası çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Aytaş Mahallesinde dün gece yarısı çıkan yangında Mahmut, İbrahim ve Şerif Keskinsoy'a ait saman dolu 3 ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangının çevrede bulunan diğer evlere sıçraması engellenerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının kundaklama sonrasında çıktığından şüpheleniliyor.

Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Son Haberler
Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı
Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Van merkezli medyum operasyonu
Van merkezli medyum operasyonu
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel dev kareografi. Tüyler diken diken oldu
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel dev kareografi. Tüyler diken diken oldu
MSB'den Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
MSB'den Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları