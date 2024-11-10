Trabzon’da 3 ev yanarak kül oldu

Trabzon'da 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının kundaklama sonrası çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesi Aytaş Mahallesinde dün gece yarısı çıkan yangında Mahmut, İbrahim ve Şerif Keskinsoy'a ait saman dolu 3 ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken yangının çevrede bulunan diğer evlere sıçraması engellenerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının kundaklama sonrasında çıktığından şüpheleniliyor.