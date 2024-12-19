Trabzon'da 3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da 3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan ve 3 gündür aranan yaşlı adam evinin yaklaşık 500 metre yakınında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde yaşayan Abdullah Çanakçı (75), 3 gün önce gece saatlerinde evinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen yaşlı adamdan endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Bölgede jandarma ekiplerince kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatılırken, 3 gün boyunca aranan yaşlı adam evinin yaklaşık 500 metre yakınında ölü olarak bulundu.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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