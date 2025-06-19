Trabzon’da akraba cinayeti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzon’da akraba cinayeti

Trabzon’da A,Ş isimli kişi eşinin ağabeyi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Ş, kayınbiraderi Gökhan Yazıcı’ya tabanca ile ateş etti.

Olay, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesi 2 Nolu Beşirli Mahallesi Niyazi Özer Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde eve gelen A.Ş., eşinin ağabeyi 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.


Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ş. yanında taşıdığı tabancayla Yazıcı'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yazıcı, kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Ş. olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yazıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süre sonra şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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