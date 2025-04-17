Trabzon'da ana su hattı patladı! Tarım arazisi ve iş yerleri zarar gördü

Kaynak: AA
Trabzon'da ana su hattı patladı! Tarım arazisi ve iş yerleri zarar gördü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ana su hattında meydana gelen patlama, tarım arazisi ve bazı iş yerlerinde zarara yol açtı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ana su hattında meydana gelen patlama, tarım arazisi ve bazı iş yerlerinde zarara yol açtı.

İlçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde bir tarım arazisinden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

.webpHattın patlayan bölümünden yükselen tazyikli su, tarım arazisi ile bir apartmanın alt katında yer alan iş yerlerinde zarar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Öte yandan çamur biriken iş yerlerinde temizlik çalışması yapıldı.

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