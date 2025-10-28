Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafnıdan düzenlenenn kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Etkinlikte partililer, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile birlikte balonlar "adelet ve özgürlük" dileğiyle gökyüzüne bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ulaşmanın gururunu ve yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Türk milletinin kendisine en uygun rejim olarak Büyük Atatürk tarafından 102 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'miz kurulmuştu. Ne mutlu ki biz ikinci yüzyılına ulaştık. Yüzüncü yılını gördük. Sonsuza kadar cumhuriyeti payidar yapacağız. Cumhuriyet bize özgürlüğümüzü, cumhuriyet bize tam bağımsızlığımızı, millet olmayı, birey olmayı kendi ülkemizde bağımsız ve özgür yaşamamızı sağladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve O'nun kurduğu Cumhuriyet hukuk devletini egemen kılarak insanların yasalar önünde eşitliğini adaletle yönetilmesi durumunda insanların can ve mal güvenliğini güvence altına aldı. Bütün bunların sonucunda biz millet olarak dünyayla yarışabilecek toplumu müreffeh bir seviye getirebilecek ve Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi muasır medeniyetlerle yarışacak hatta onların üzerine çıkaracak bir çizgiye getirme kararlılığında ve azmindeyiz. Büyük Atatürk cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti ve biliyordu ki bu ülkenin geleceği ülkenin iradesine hakim olacak olan gençlerin kararlılığıyla şekil bulacaktı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 100 yıl önce elde ettiğimiz kazanımların ışığında özgürlüğümüzün adalet duygumuzun gelişmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

"BALONLARI CEZAEVLERİNDE TUTULAN ARKADAŞLARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BIRAKIYORUZ"

Öyle ki temel insan haklarını kullanmaktan kendileriyle ilgili atılmış olan iftiralara cevap bile verememekten mahrum bırakılan 15,5 milyon oyla seçilmiş ön seçimden çıkmış cumhurbaşkanı adayımız Trabzon'un has evladı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Burak Çalık ve bu topraklarda doğmuş şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptıkları görev gereğiyle cezaevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın kısa zamanda özgürlüklerine kavuşması için hukuk devletinin egemen olması temel insan haklarından herkesin eşit biçimde yararlanması için burada bulunan Ortahisar İlçe Başkanlığımızın, Trabzon İl Başkanlığımızın ve Ortahısar Belediye Başkanlığımızın ve kadın kolu gençlik kollarımızın ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik dolayısıyla da bütün bu balonları cezaevinde Silivri zindanında Buca zindanında başka cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımızın özgürlüğü için bırakıyoruz. Er geç adalet yerini bulacak ve hepimiz biliyoruz ki mücadele karşısında hep birlikte ortak davranış içinde olacağız."