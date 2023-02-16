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Trabzon'da duygulandıran koreografi

Trabzonspor-Basel maçı öncesi, taraftarlar tarafından deprem koreografisi yapıldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 21:38
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Trabzon'da Basel maçı öncesi anlamlı deprem koreografisi

Trabzon'da duygulandıran koreografi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Basel'i ağırlıyor.

Mükemmel bir dayanışmanın yaşandığı futbol dünyasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok kulübün temsilcisi destek için Trabzon'a geldi.

Diğer taraftan farklı takım taraftarları da Akyazı'ya mücadeleyi izlemeye gitti.

ANLAMLI KOREOGRAFİ
Akyazı'da maç önü koreografisinde de deprem felaketine ilişkin kareografi yapıldı.

Bu felakete kayıtsız kalmayan ülkelerin bayraklarının yer aldığı baretle bir arama kurtarma personelinin kucağında bir bebek resmedilirken enkaz görüntüsünün altından çıkan güçlü bir elin Türk bayrağını tutuşu da görselleştirildi.

Koreografinin arkasında ise, "Hep birlikte olacağız, yaralarımızı saracağız" mesajına yer verildi. Türk bayrağıyla 'Milletimizin başı sağ olsun' mesajı da tribünlerde yer alırken birçok farklı takımın bayrakları da hep birlikte olduğumuz bu günde dalgalandı. 

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