Trabzon’da bilim şöleni başladı: Geleceği şekillendirecek heyecan!

Gençlerin bilim, teknoloji ve araştırmaya yönelmesinin ülke geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren Vali Yıldırım, "Bizler, bilimi rehber edinen, sorgulayan, çözüm üreten ve dünyaya değer katan bir gençliğe inanıyoruz. Bunun yanında kültürümüzü ve inancımızı da unutmuyoruz." dedi. Yıldırım, her büyük keşfin merak ve ilk adımla başladığını belirterek, "Sizin bugün burada gösterdiğiniz ilgi gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşıyacak adımların habercisidir. Sizlerle gurur duyuyor, bilime olan sevginizin hiç sönmemesini diliyoruz." ifadesini kullandı.