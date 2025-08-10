Trabzon'da bir haftada iki kadın kocaları tarafından katledildi!

Özgür GÜNDOĞDU - TRABZON / YENİÇAĞ

VAKFIKEBİR'DE YENİ BİR CİNAYET

Son olarak, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Tuba Sağlam, kocası Mustafa Sağlam tarafından evinde katledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Trabzon'da bir hafta içinde yaşanan ikinci kadın cinayeti, yürekleri dağladı.

Tuba Sağlam'a Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bu tür acıların bir daha yaşanmaması, kadın cinayetlerinin son bulması en büyük temennimiz.

TÜRKİYE'NİN KÖTÜ KADERİ Mİ?

Kadın cinayetleri, ne yazık ki Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi.

Her gün yeni bir haberle uyanmak, bu acı tabloya tanıklık etmek, toplum olarak hepimizi derinden yaralıyor.

Bu tür cinayetlerin bir kader olmaması, bu konuda alınacak önlemlerin ve atılacak adımların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor.

ÇÖZÜM İÇİN ADIMLAR

Kadın cinayetleriyle mücadele, sadece yasalarla değil, aynı zamanda toplumsal bilinçlenme, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da desteklenmelidir.

Şiddete sıfır tolerans ilkesi benimsenmeli, kadınların güvenliği için her türlü tedbir alınmalıdır.