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Boşandığı karısının erkek arkadaşı bıçakladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:21
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Trabzon'da boşandığı karısının erkek arkadaşı bıçakladı

Boşandığı karısının erkek arkadaşı bıçakladı
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İHA'nın haberine göre, olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi. C.B. (32) bir süre önce boşandığı eşi N.S.’nin (27) evine giderek çocuklarını görmek istedi. 

C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B’yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. 

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

 

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