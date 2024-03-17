Trabzon'da büyük rezillik. Bu maçı nasıl oynattın Halil Umut Meler

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Trabzon'da büyük rezillik. Bu maçı nasıl oynattın Halil Umut Meler
Gürel Yurttaş yazdı.

İnanılmaz şeyler oldu Trabzon'da.
İnanın bana bu yapılanları düşman düşmana yapmaz.
Bu nasıl rezilliktir? Bu nasıl nefrettir.
Maç oynanmadı doğru dürüst.
Hadi geçtim ağza alınmayacak küfürleri.
O sahaya atılanlara ne demeli.
Trabzonspor tribünlerindekiler ellerine geçeni fırlattılar.
Çakmak, su şişesi, yanıcı maddeler.
Kimi futbolcuya geldi. Kimi hakeme.
Hele Fenerbahçe'nin frikikten yediği golden önce... Ceza alanında meşale yanıyordu meşale.
Hatta atılan sert bir madde ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal vuruldu bile. Kafasına buz torbası koydular adamın.
Koskoca Trabzonspor camiasına yakıştı mı bunlar?
Hele de onursal başkanı, Türk futbolunun özerkliğinin temelini atan, büyük spor adamı Mehmet Ali Yılmaz'ın takımına... Nasıl üzülmüştür; eminim bundan.
Demek ki ne şu andaki başkanı söz geçirebiliyor bu çılgınlara ne de camianın şu andaki yöneticileri.
Bir söz de Halil Umut Meler'e?
Nasıl oynattın bu maçı hocam, niye... Söylesene.

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