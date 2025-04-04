Trabzon'da CHP standına saldıran zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzon'da CHP standına saldıran zanlı tutuklandı

Trabzon'da, dün CHP İl Gençlik Kolları standındaki görevliyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bilal Gökalp'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANMA TALEBİ İLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLMİŞTİ

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

CHP İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere, dün üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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