Trabzon'da çöken inşaat iskelesinin altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü.

Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında kaldığı belirlenen işçinin bulunması için İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Kayıp işçinin telefonunu arayan ekipler telefonun çalması üzerine çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı.

Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın hayatından endişe ediliyor.