Trabzon'da çöken inşaat iskelesinin altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da çöken inşaat iskelesinin altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kalan işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü.

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Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında kaldığı belirlenen işçinin bulunması için İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

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Kayıp işçinin telefonunu arayan ekipler telefonun çalması üzerine çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı.

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Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın hayatından endişe ediliyor.

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