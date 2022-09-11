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Çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

Trabzon'da bir çöp tesisinde görevliler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. İnceleme sonrası bebeğin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 11:28
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Trabzon'da çöp tesisinde bebek cesedi bulundu

Çöp tesisinde bebek cesedi bulundu
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Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde Araklı ilçesinde faaliyete başlayan ve EVRA Katı Atık Yönetimi Ticaret ve Limited Şirketi tarafından işletilen Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ayrıştırılan çöpler içerisinde erkek bebek cesedi bulundu.

İşçiler tarafından fark edilen bebek cesedi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

ÇÖP TESİSİNDE İKİNCİ BEBEK VAKASI

Aralıklı'da Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir bebek cesedinin çöpler arasında görüldüğü ve yetkili kurumlara bilgi verilmediği iddia edilmiş, iş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde tonlarca çöpün içinde arama yapılmıştı. Yapılan aramalarda bir bebek cesedine rastlanmamıştı.(AA)

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