Trabzon'da çözüm sürecine İYİ Parti'den tepki! "PKK adres değiştirdi"

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran terörle mücadele ve PKK’nın açıklamaları üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erkan, 'Türk devleti ve milleti topyekûn saldırı altındadır' diyerek kamuoyuna seslendi.

"TERÖRE TEŞEKKÜR EDENLERLE AYNI MASADA OLMAYIZ"

Muhammet Erkan, Türk milletinin tarihi bir kırılma sürecinden geçtiğini vurgulayarak, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez, anayasal sorumluluk taşıyan bazı yetkililerin terör örgütlerine teşekkür ettiği, ihanet süreçlerini görmezden geldiği bir dönemi yaşıyoruz,” dedi. Erkan’a göre bu durum yalnızca siyasal bir sorun değil, aynı zamanda milli güvenlik krizidir.

"PKK SİLAH BIRAKMADI, ADRES DEĞİŞTİRDİ"

PKK’nın isim ve örgüt yapılanmalarında değişikliğe gitmesinin "barış" olarak sunulmasını sert bir dille eleştiren Erkan, “PKK ne özür diledi, ne silah bıraktı, ne de terör eylemlerine son vereceğine dair bir garanti sundu. Sadece tabelayı değiştirdiler” ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN KİMLİK PROBLEMİ YOKTUR"

Erkan, anayasal düzene karşı yapılan açıklamalara ve milli kimliğe yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergileyerek, “Türk milleti bu topraklarda ne misafirdir, ne mültecidir, ne de sığıntıdır. Kimliğimiz Türklüktür, başka kimlik aramıyoruz” dedi. Meclis kürsüsünde Türk devletinin varlığına karşı söz söyleyen milletvekillerine de tepki gösterdi.

"İYİ PARTİ BU GÜNLER İÇİN KURULDU"

Açıklamasında İYİ Parti’nin kuruluş felsefesine de vurgu yapan Erkan, “Bu ihanet sürecinde Cenab-ı Allah milletimizin yardımına Müsavat Dervişoğlu gibi bir lideri ve İYİ Parti gibi bir siyasi yapıyı nasip etti” diyerek partisinin milli direnişin merkezi olduğunu belirtti. Erkan ayrıca, “İYİ Parti Türkiye’nin sığınılacak son limanı, son kalesidir” ifadesiyle kamuoyuna çağrıda bulundu.

"BU BİR SİYASİ MÜCADELE DEĞİL, VATAN SAVUNMASIDIR"

Konuşmasının son bölümünde “Bu ülkeyi pazarda bulmadık. Vatanseverler dimdik ayakta kalacak” diyen Erkan, milletin birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. “Emperyalizmin Büyük Orta Doğu Projesi adı altında Türkiye’yi bölmeye çalıştığını görüyoruz. Türk milleti olarak buna izin vermeyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

ERKAN’DAN ÇAĞRI: “GÜN, UYANMA GÜNÜDÜR!”

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Erkan, “Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milletiyle kaimdir. Lozan Cumhuriyet’tir, Cumhuriyet fazilettir. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Büyük Türk Devleti!” sözleriyle açıklamasını tamamladı.