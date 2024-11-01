Trabzon'da Cuma Namazı'nda cemaati şaşkına uğratan olay: Hutbe beklerken, camiyi terk ettiler

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Uğurlu Merkez camiinde bugün ilginç bir olay yaşandı. Mahallede imam izne gidince, cuma namazı kimse olmadığı için geç kılındı. Hatta bu duruma kızan cemaatten bazı vatandaşlar camiden erken çıktı.

Edinilen bilgiye göre Uğurlu Merkez Camiinde imam izne ayrıldı. Ancak imamın izne ayrılması sonrasında camide her hangi bir kişinin görevlendirilmediği kaydedildi.

Bugün Cuma Namazı için camiye giden vatandaşlar, ilk sünneti kıldıktan sonra önce hutbe okunması sonrasında da farkın kıldırılmasını bekledi.

Ancak bu sırada camide görevli bulunmayınca vatandaşlar mecburen durumu telefonla yetkililere bildirdi.

Aradan bir süre geçmesi üzerine, cemaatten bazı vatandaşlar duruma kızarak camiden ayrıldı. Bu sırada camiye bir yetkili geldiği ve namazı kıldırdığı kaydedildi.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ortahisar İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada ise camide namaz kılınmadığı iddiası yalanlandı. Müftülüğün açıklamasında sadece camide Cuma Namazı kılındığı ancak diğer yaşananlarla ilgili bilgi verilmediği görüldü.