Trabzon’da denizdeki balık kafeslerine denetim

Kaynak: İHA
Trabzon’da denizdeki balık kafeslerine denetim

Trabzon'da ağırlıklı olarak Türk Somonu yetiştiriciliği yapılan 21 adet deniz ağ kafes tesislerinde Türk Somonu stok denetimi yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, hasat dönemi olduğu bu dönemde deniz ağ kafes tesislerinde stok denetimi yapıldığını söyledi. Kaplan "Gerek coğrafi konumu, gerekse su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinin yoğunluğu bakımından ilimiz, günümüzde ihracat pazarı için ana tedarikçi durumundadır. Akçaabat, Beşikdüzü, Arsin, Of, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerimizde Türk Somonu, Levrek ve Karadeniz Alabalığı yetiştiriciliği yapan 38 bin 740 Ton/Yıl kapasiteli 21 adet deniz ağ kafes tesisimiz bulunmaktadır. Hasat periyodu içinde olduğumuz bu dönemde deniz ağ kafes tesislerimizde stok denetimi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akçaabat, Beşikdüzü, Arsin, Of, Yomra ve Vakfıkebir ilçelerinin açıklarında Türk Somonu, Levrek ve Karadeniz Alabalığı yetiştiriciliği yapılırken, yıllık 38 bin 740 ton kapasiteli 21 adet deniz ağ kafes tesisi bulunuyor.

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