Trabzon'da dereden karaca kurtarma operasyonu

İHA'nın haberine göre, İlçenin Kaşıkçı mevkiinde Karadere Deresi'ne düşen bir karacanın olduğunu gören vatandaşlar Sürmene Arama Kurtarma (SÜR-AK) ekiplerine haber verdi.

Ekip üyesi köprüden halat yardımı ile dereye inerken karacanın korkmaması için sessiz bir şekilde yanına yaklaştı.

Uzun uğraşlar sonucu karacayı sıkıştığı yerden çıkaran ekip üyesi karacayı kendisine yardımcı olan bir yöre sakini ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettiler.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.