Trabzon'da dergah açılışına AKP'den üst düzey katılım

Trabzon’un Of ilçesinde düzenlenen bir tören ile İsmailağa Cemaati dergah açtı. Açılışa çok sayıda üst düzey AKP'li ismin yer alması dikkat çekti.

Açılışa eski İçişleri Bakanı ve Süleyman Soylu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral katıldı.

'CÜBBELİ AHMET'E MESAJ MI?

Süleyman Soylu'nun, cemaatten uzaklaştırılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak anılan Ahmet Mahmut Ünlü ile "şeyhlik" konusunda rekabet içindeki Salih Topçu ile yan yana oturması, törenin en çok konuşulan ayrıntısı oldu.