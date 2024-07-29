Trabzon'da dev kuyruk

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzon'da dev kuyruk

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı. Bilet almak isteyen taraftarlarda gişenin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla 1 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabakada Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

İlgili Haberler
Milli takıma tarihi madalya
Milli takıma tarihi madalya
Torpille kadroya giren İlkin Aydın sıfır çekti. Fileye girip rakibe sayı verdirdi. 'Kübalı olmasın' dediği Vargas sayesinde kazandı
Son Haberler
285 kilo esrar ele geçirildi Gündem
285 kilo esrar ele geçirildi
Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a: İstifa et ve Yunan Parlamentosuna git Gündem
Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a: İstifa et ve Yunan Parlamentosuna git
Kablo hırsızlarına operasyon Gündem
Kablo hırsızlarına operasyon
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor Gündem
Galata Kulesi'nin çevresinde dumanlar yükseliyor
Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı Dünya
Fitch Fed'in kaç kez faiz indireceğini açıkladı
Hatay'da orman yangını Gündem
Hatay'da orman yangını
Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor Ekonomi
Fintek’te TÖDEB yeni bir döneme başlıyor