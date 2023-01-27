27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu

AKP’nin kalesi Trabzon’da 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya satılacak.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:36
Takip Et

Trabzon'da ekmeğe zam. 10 TL oldu

AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
+
Aa
-

Yeni yıla zamlarla birlikte girildi. Yiyecekten giysiye tüm sektörlere zam yağdı. Yumurta, süt, sebze, çay, yağ derken ekmek fiyatları da aldı başını gidiyor.

AKP’nin en çok oy aldığı kalelerinden biir Trabzon’da da ekmeğe zam geldi.

Trabzon’da bir yıl içinde 4 kez zam yapılan ekmeğe, 2023 yılının ilk ayında da 2 lira zam yapıldı. Dün 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya satılacak.

Trabzon Fırıncılar Odası, dün geç saatlerde fırıncılara mesaj yoluyla ekmeklerin zamlı tarifelerini gönderdi.

Haber61’de yer alan bilgilere göre, 200 GR olan en küçük ekmek

4 TL’den 5 TL’ye çıktı. 1 KG ekmek fiyatı 20 TL’den 25 TL’ye çıktı.

İşte Yeni ekmek fiyatları tarifesi:

200 gr. 5 TL

400 GR. 10 TL

600 GR. 15 TL

800 GR. 20 TL

1000 GR 25 TL

KAÇ KERE ZAMLANDI?

Ekim 2021'de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı ve 250 gram ekmek 2,5 lira oldu. Aralıkta ise ekmeğin gramajı 210'a düşürüldü.

Nisan 2022'de 210 gram 3 lira oldu. Haziran’da gramajı 200'e düşürülen ekmek 4 lira, 400 gram ekmek ise 8 liraya yükseldi.2023 Ocak ayının son haftasında ekmeğe 2 lira daha zam yaptı. 200 gram ekmek 5 lira, 400 gram ekmek 10 lira, 16 lira olan 800 gram ekmek 20 lira oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bayram Duran
27.01.2023 15:05
TÜİK e söyleyelim de şu ekmek fiyatlarına da bir el atsın fiyatları düşürsün.  
 
Yörükoğlu
27.01.2023 15:01
Az bile yapmışlar, durmak yok yola devam...  
 
MİLLİYETÇİ DEDE
27.01.2023 14:55
kale yıkıldı trabz.çantada keklil değil nede RİZE  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
4
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
6
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿İnegöl'de indirim çılgınlığı. İki leğen bir tava için birbirlerini ezdiler
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.