Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak "para aklamak", "rüşvet", "dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Trabzon'da CHP'lilerin düzenlediği yürüşyüş Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Atatürk Alanı'nda sona erdi. Burada yapılan basın açıklamasına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem de katıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Zerrece korkmuyoruz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları bu haksızlıktan kurtuluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin umudu Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve onun değerli yol arkadaşlarına bütün gücümüzle sahip çıkmak, hepimizin namus borcudur. Onlar bu haksızlıktan kurtuluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.