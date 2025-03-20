Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

CHP Trabzon İl Başkanlığı üyeleri, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak "para aklamak", "rüşvet", "dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Trabzon'da CHP'lilerin düzenlediği yürüşyüş Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Atatürk Alanı'nda sona erdi. Burada yapılan basın açıklamasına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem de katıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Zerrece korkmuyoruz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları bu haksızlıktan kurtuluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin umudu Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve onun değerli yol arkadaşlarına bütün gücümüzle sahip çıkmak, hepimizin namus borcudur. Onlar bu haksızlıktan kurtuluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Son Haberler
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Papa Franciscus'in iyileşme süreci devam ediyor
Papa Franciscus'in iyileşme süreci devam ediyor
Çatı tamiri yapan baba ve oğlunu rüzgar uçurdu! 10 metreden düşerek öldüler
Çatı tamiri yapan baba ve oğlunu rüzgar uçurdu! 10 metreden düşerek öldüler
Barcelona’dan Wolfsburg’a ağır darbe
Barcelona’dan Wolfsburg’a ağır darbe
Savcılıktan sosyal medya açıklaması! İmamoğlu paylaşımlarına soruşturma
Savcılıktan sosyal medya açıklaması! İmamoğlu paylaşımlarına soruşturma