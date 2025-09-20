Trabzon'da el freni çekilmeyen araç otobüs durağına daldı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde el frenini çekilmeyen araç yaklaşık 100 metre boyunca kontrolden çıkarak ilerleyerek otobüs durağına çarptı. Durağın boş olması ise olası bir faciayı önlerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kalkınma mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün el frenini çekmeyi unutması üzerine hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücünün damacana su boşaltmak için indiği araç, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs durağında maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.