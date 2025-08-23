Trabzon'da gelin alma töreninde korku dolu anlar! Bir ölü, iki yaralı

Kaynak: DHA

Trabzon’un Çaykara ilçesinde düğün öncesi gelin alma töreni, korku dolu anlar yaşandı. Gelinin evde çıktığı anda bir kişinin silahla rast gele ateş etme sunucunda 3 kişi yaralandı. Damadın akrabası olduğu öğrenilen 3 kişiden 1’i kaldırıldığı hastanede yaşamını yetirdi.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma sırasında bazı kişiler tabancalarla rastgele ateş açtı.

Bu sırada mermilerden biri Erzurum'dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.'ye isabet etti. Vurulan 3 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olay nedeniyle düğün iptal edilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. (28) ile akrabası M.B.'nin (47) ateş açtığı belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876962-260481.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876963-260481-1.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876963-260481.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876964-260481-1.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876964-260481.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876965-260481-1.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876961-260481.jpg

dugun-oncesi-gelin-almada-silahla-ates-a-876594-260418.jpg

Son Haberler
Eski Galatasaraylı hastaneden gelen haberle yıkıldı!
Eski Galatasaraylı hastaneden gelen haberle yıkıldı!
Kayıp şehirler yeniden konuşuyor! Unutulmuş medeniyetin izleri
Kayıp şehirler yeniden konuşuyor! Unutulmuş medeniyetin izleri
Dua Lipa akımına uydu! Fiziğiyle büyüledi
Dua Lipa akımına uydu! Fiziğiyle büyüledi
Kütahya’da 7 ayda 5 bin 553 gıda denetimi yapıldı
Kütahya’da 7 ayda 5 bin 553 gıda denetimi yapıldı
Japonya’dan okyanusları kurtaran robot balık devrimi
Japonya’dan okyanusları kurtaran robot balık devrimi