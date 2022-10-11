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Gelin ve damadın aklını alan şaka

Kuzeninin düğünü için Sakarya’dan Trabzon’a giden vatandaş, maket pastanın içinden çıkarak gelin ve damada unutulmaz bir şaka yaptı. Gelin ve damadın neye uğradığını şaşırdığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:51
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Trabzon'da gelin ve damadın aklını alan şaka

Gelin ve damadın aklını alan şaka
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İHA'nın haberine göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yusuf Kurt, kuzeni Mehmet Çolak’ın Trabzon Çarşıbaşı’ndaki düğünü için yola çıktı. Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi. 

Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı. Herkesi şaşırtan ve gelin ile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi. 

Görüntülerde, gelin ve damadın maket pastayı kesmesi daha sonrasında Yusuf Kurt’un pastanın içinden çıkarak oynamaya başlaması yer alıyor.

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