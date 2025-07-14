Trabzon'da halk isyan etti

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi’ndeki Erikli Yaylası’nda Sayer Enerji tarafından altın madeni arama çalışmalarının yeniden başlatılmasına tepki gösteren Karadere Vadisi Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, “Afyon’dan gelmiş, bizim topraklarımızı alt üst edip 10 sene sonra burayı, kucağı altınlarla dolu terk edip gidecek ama bizim kucağımızda kirli topraklar, kirlenmiş sular kalacak. Yasa onlardan yana olabilir ama hukuk bizden yana” ifadelerini kullandı.

Erikli Yaylası’nda Sayer Enerji tarafından altın madeni arama çalışmalarının durdurulması için yayla sakinlerinin Trabzon idare mahkemesine açtığı yürütmeyi durdurma kararının reddedilmesinin ardından şirket Erikli Yaylası'nda yeniden sondaj çalışmalarına başladı. Bu duruma tepki gösteren Araklı halkı Erikli Yaylası'nda piknik adı altında düzenlediği etkinlikle sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

"Giderken onun kucağı altınlarla dolu gidecek ve bir daha buraya gelmeyecek"

Karadere Vadisi Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizim elimizde olan altınlar var. Nedir bunlar? İnek sürüsü, koyun sürüsü, burada topladığınız çay otu, aşağıda likapa, ormanlarımız, kırmızı benekli alabalık, şu tepede yavrulayan yaban tavukları. O ormanda yaşayan ayılar, geyikler, karacalar, altınlar bunlar. Bunlar bizim kucağımızdaki altınlar. Eğer biz müsaade edersek, adam Afyon’dan gelmiş, bizim topraklarımızı alt üst edip, 10 sene sonra burayı terk edip gidecek. Giderken kucağı altınlarla dolu gidecek ve bir daha buraya gelmeyecek ama bizim kucağımızda kirli topraklar, kirlenmiş sular kalacak. Ne topladığınız çay otu kalacak, hiçbiri kalmayacak. Yani bizim altınlarımız yok olacak. Buna müsaade edecek miyiz? Yasa onlardan yana olabilir, ama hukuk bizden yana."

"Bizim kimseye verecek 1 avuç toprağımız yok"

Kimseye verecek topraklarının olmadığını söyleyen yayla sakinlerinden Ayşe Hacıhasanoğlu, “Biz burada yaşamaya alışmışız. Bizim kimseye verecek bir avuç toprağımız yok, bunu herkes duysun. Biz burada yaşıyoruz, biz buraları bırakıp başka yerde yaşayamayız. Kimse buraları yıkamaz" dedi.

Ne olmuştu:

Trabzon’un Araklı ilçesi Karadere Vadisi’nde bulunan Erikli Yaylası’nda Sayer Enerji tarafından geçen yıl altın madeni arama çalışmalarının durdurulması için yayla sakinleri Trabzon idari mahkemesi yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme şirketin lehine verdi yayla sakinleri bu kararı Samsun idare mahkemesine taşıdı. Samsun idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alarak dosyayı yeniden Trabzon idare mahkemesine geri gönderdi. Geçen ay Trabzon idare mahkemesi Samsun idare mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Bu kararın hemen ardından Sayer Enerji şirketi Erikli Yaylası’nda altın madeni arama çalışmalarına yeniden başladı.