Kaynak: AA
Trabzon'da hamsi ve istavrit 150 lira

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor.

Trabzon'da hamsi ve istavrit 150 liradan satışa sunuluyor. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, alabalık, barbun, levrek, somon ve çipura gibi balık türleri yer alıyor.

Hamsi ve istavritin kilogramı 150, tirsi 200, somon ve alabalık 250, mezgit 300 ile 450, çipura ise 450 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu AA muhabirine, sezon başladığından beri satışların iyi olduğunu söyledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle dün balığın az geldiğine dikkati çeken Örseloğlu, bugün ise balık çeşitlerinin tezgahlardaki yerini aldığını kaydetti.

Balıkçı Kadir Pınar da yağışların ardından balık çeşitlerinin bugün kendisini gösterdiğini dile getirerek, "Bugün taze taze vatandaşlara balık satıyoruz." ifadesini kullandı.

Pınar, dün 250 liradan satışa sunulan hamsinin bugün 150 liraya düştüğünü belirterek, fiyatların son derece makul olduğunu da sözlerine ekledi.

