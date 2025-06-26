Trabzon'da hasret bitiyor: Eski forvet pazartesi günü imzaya geliyor

Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bek Wagner Pina'yı kadrosuna katan bordo-mavililer, uzun süredir görüşme halinde olduğu eski forveti Paul Onuachu transferinde de noktayı koydu.

Bordo mavililerin Nijeryalı golcü ve kulübü Southampton ile 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

???? Trabzonspor, Paul Onuachu transferi için Southampton'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 26, 2025

31 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü özel uçakla Trabzonspor'a gelecek ve ağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo mavililere bağlayacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2023-24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 2.01'lik golcü, 25 maçta 17 gol, 4 asistlik performans göstermişti.