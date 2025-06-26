Trabzon'da hasret bitiyor: Eski forvet pazartesi günü imzaya geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'da hasret bitiyor: Eski forvet pazartesi günü imzaya geliyor

Trabzsonspor, eski forveti Paul Onuachu'nun transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde gelecek sezona hazırlanan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sağ bek Wagner Pina'yı kadrosuna katan bordo-mavililer, uzun süredir görüşme halinde olduğu eski forveti Paul Onuachu transferinde de noktayı koydu.

Bordo mavililerin Nijeryalı golcü ve kulübü Southampton ile 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü özel uçakla Trabzonspor'a gelecek ve ağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo mavililere bağlayacak 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2023-24 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 2.01'lik golcü, 25 maçta 17 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

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