Trabzon’da heyelan alarmı: 5 ev tehlikede, tahliye başladı

Kaynak: İHA
Trabzon’da heyelan alarmı: 5 ev tehlikede, tahliye başladı

Trabzon’da şiddetli yağışların tetiklediği heyelan, 5 evi tehdit ediyor. Bir ev tahliye edilirken, ekipler yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Ağıllı Mahallesi’nde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar, heyelana yol açtı. Yamaçtan kayan toprak ve çamur, mahallede bulunan 5 evi tehlikeye attı.

Özellikle bir evin çevresini saran çamur kütlesi, 3 katlı bir binanın risk altına girmesine neden oldu. Söz konusu evde yaşayanlar, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

4 KATLI BİNADA HASAR

Heyelan, mahallede bulunan 4 katlı bir binada da hasara yol açtı. Düşen kaya parçaları nedeniyle bina zarar görürken, çevrede bulunan 4 ev de risk altında kaldı. Olayın ardından belediye ve AFAD ekipleri, heyelanın etkilediği bölgede inceleme yaparak yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı.

Mahallenin ulaşımını sağlayan yolun da zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, heyelanın boyutlarını ve olası riskleri değerlendirmek için detaylı incelemeler devam ediyor.

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