Trabzon'da heyelan anı kamerada

Edinilen bilgiye göre Arsin ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı heyelanın ardından geçici bir süre trafiğe kapanan yolda, ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.