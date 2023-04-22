Trabzon'da heyelan! Atayurt-Santa yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde Atayurt-Santa grup yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da heyelan! Atayurt-Santa yolu ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının yuvarlandığı Atayurt-Santa grup yolu, 4. kilometrede ulaşıma kapandı.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, heyelanın ardından güzergahta incelemede bulundu.

Gürsoy, gece yarısı dağdan kopan büyük ve küçük kaya parçalarının yola ve yol kenarında bulunan dereye düştüğünü söyledi.

Yolun dar bir boğaz olduğunu belirten Gürsoy, "Atayurt- Santa grup yolunun 4. kilometresinde yumuşayan zemin sonucu heyelan meydana geldi. Bir tarafı dere ama Santa Harabeleri'ne giden alternatif yolumuz da var. Can ve mal kaybımız yok." dedi.

Gürsoy, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle kayaları kaldırmak için çalışma başlattığını kaydetti.

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