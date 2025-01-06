Trabzon’da husumetlisini işyerinde vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzon’da husumetlisini işyerinde vurdu

Trabzon’da bir kişi husumetli olduğu kişinin işyerine giderek tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile zanlı, yanında taşıdığı silahla husumetlisinin kasık ve ayağına silahla vurdu. İşyeri sahibi yaralanırken, olay yerinden kaçan zanlı, suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. E.D., (40) aralarında husumet olduğu öne sürülen oto tamircisi Adem Güler'in iş yerine geldi.

Trabzon’da husumetlisini işyerinde vurdu

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, E.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Adem Güler'i kasık ve ayağından yaraladı. E.D. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Trabzon’da husumetlisini işyerinde vurdu

Güler, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Güler'in tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli E.D., de kısa süre sonra Çukurçayır Mahallesi'nde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da husumetlisini işyerinde vurdu

Trabzon’da husumetlisini işyerinde vurdu

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