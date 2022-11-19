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Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın

Trabzon’da polis ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" soruşturması kapsamında iki ayrı suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:10
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Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın

Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
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İHA'nın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" soruşturması kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trabzon’da faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütüne yönelik uzun süreli çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel hareket polisleri ve narkotik tespit köpeklerinin de destek verdiği operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 

Şüpheli şahısların ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 tabanca, şarjör ve tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda bir dolabın üst kısmına saklanmış şekilde kılıfında para olan bir telefon da ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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