Trabzon’da iklim değişikliği tartışılacak

2 gün sürecek olan sempozyumda; alanında uzman bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini tartışıp, önlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Trabzon Kent Konseyi tarafından Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve paydaşların destekleriyle 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen "İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde başladı. Sempozyuma; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Kara, akademisyenler ve davetliler katıldı. 2 gün sürecek olan sempozyumda; alanında uzman bilim insanları, iklim değişikliği, orman yangınları, turizm, tarım ve ekosistem konuları üzerindeki deneyimlerini paylaşarak geniş yelpazede çeşitli paneller gerçekleştirecek.

'TRABZON RİSKSİZ DEĞİL'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan çevre mühendisi Ali Cem Deniz, "Trabzon ilinde ortalama sıcaklıklarda ciddi bir artış bekliyoruz. Türkiye'ye göre düşük ama genel ortalamaya baktığımız zaman, bu bölge iklim değişikliğinden etkileniyor. 2070 yılına kadar 1-2 derece artış öngörüyoruz ki; bu iyimser bir senaryo. 2100 yılına baktığımız zaman, Trabzon bölgesinde 2 derecelere yakın bir sıcaklık artışı öngörüyoruz. Trabzon risksiz değil. Karşılaşmış olduğumuz tüm afetleri 4 kat daha şiddetli yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu bölge, genel dünya ortalamasına göre riskli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Trabzon'da 4,4 derecelik bir artışı da öngörebiliyoruz. Su kaynakları da ciddi bir risk altında" diye konuştu.

'YÜKSEK KOTLARDA SU BİRİKTİRİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Su, hayat için en önemli konu. İklim değişikliğinin evvelemirde su ve su kaynaklarına, hayatın bütün alanlarına negatif etkilerinin sirayet ettiğini görüyoruz. Tarımsal üretim iklim değişikliğinin doğrudan tesir ettiği alanlardan bir tanesi. Pandemi yaşadığımızda önce gıda tedarikine baktık. Hayatın bütün alanlarını doğrudan etkiliyor, en önce etkilediği alan ise su. Üç tarafı denizlerle çevrili ülke olmakla birlikte, su konusunda stres yaşayan bir ülkeyiz. Ne yazık ki çoğu zaman elimizden gidince kıymetini anlıyoruz. Oysa şu anda bu işe vaziyet etmek gerekiyor. Suyun bilinçli tüketimi şart olmak üzere su kaynaklarımızı artırmalıyız. Bu konu belediyemizi de doğrudan ilgilendiriyor. Biz şu an yüksek kotlarda su biriktiriyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğümüz, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz olarak iş birliği yaptık. İçme suyu ve sulama suyu konusunda göletler oluşturuyoruz. Kaçaklarla da ciddi manada bir su kaybı söz konusu oluyor, onları da yenileyerek suyu güvenli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz" dedi.

'BÜTÜN DÜNYADA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise "Küresel iklim değişikliği demek lazım. Bütün dünyada bir iklim değişikliği var. Avrupa temiz olmaya, temiz kalmaya gayret ediyor. Asit yağmurları öncelikle oralarda oluştu. İklimi değiştiren pek çok etken insan tarafından gerçekleşiyor. Belki de çevrenin bozulması, insanın ateş yakması ile başladı. Bir odun ya da ot parçası yaktık. İş orada başladı. Mecburen çevremizi bozuyor, iklimi değiştiriyoruz" diye konuştu.

'HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞEN BİR KONU'

Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Karal, "İklim değişikliği artık yalnızca bir çevre sorunu değil; toplumların, bireylerin, ekosistemlerin ve gelecek kuşakların yaşam hakkına doğrudan etki eden çok katmanlı bir krizdir. Bu krizi bilimsel bir bakışla anlamak, çözüm üretmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Bu çok yönlü mesele sadece akademisyenlerin makalelerinde, bilim insanlarının veya kurumsal yetkilileri ilgilendiren bir sorun değildir. Yaşamın tam merkezinde, günlük deneyimlerin içinde, çocuklarımızın geleceğinde, bazı etkilerini dolaylı bazılarını doğrudan hissetmeye başladığımız ve her geçen gün derinleşen bir konudur. Doğrudan etkisini gördüğümüz konuların başında hiç şüphesiz su gelmektedir. Çünkü su yaşamsal faaliyetlerin devam etmesi için gerekli olan en önemli kaynaktır" dedi.