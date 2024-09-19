Trabzon'da ilk gol sesi geldi

Tredyol Süperlig’in erteleme maçında Kayserispor, Trabzonspor’a konuk oldu. Karşılaşma Kayserispor’un başlama vuruşu ile başladı. Henüz 3. Dakikada Kayserispor gole yaklaşırken kaptan Gökhan, Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
KAYSERİSPOR PENALTI KAÇIRDI
5 dakikada Kayserispor’un hızlı atağında Cardoso’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem köşe atışına hükmetti.
Uzun bekleyişin ardından Var uyarısı ile Mehmet Türkmen penaltıya hükmetti.
Topun başına geçen Attamah''ın vuruşunda Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ
Kayserispor kaçan penaltının ardından maçın 12. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile 1-0 öne geçti.