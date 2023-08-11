Trabzon'da ilk yarı sona erdi

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Trabzon'da ilk yarı sona erdi

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray (C), Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi.

TRABZONSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi Trabzonspor, sol taraftan korner kazandı.

Abdülkadir Ömür'ün yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde yükselen Denswil, takımını 1-0 öne geçirdi.

Stefano Denswil, 8. dakikada attığı bu golle yeni sezonun ilk golünü atan isim oldu.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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