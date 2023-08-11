Trabzon'da ilk yarı sona erdi

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray (C), Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi.
TRABZONSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ
Ev sahibi Trabzonspor, sol taraftan korner kazandı.
Abdülkadir Ömür'ün yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde yükselen Denswil, takımını 1-0 öne geçirdi.
Stefano Denswil, 8. dakikada attığı bu golle yeni sezonun ilk golünü atan isim oldu.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
Trabzonspor, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
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