24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yolda karşıya geçmeye çalıştı. Genç kız hayatını kaybetti

Yolda karşıya geçmeye çalıştı. Genç kız hayatını kaybetti

Trabzon’un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:38
Takip Et

Trabzon'da iş çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız hayatını kaybetti

Yolda karşıya geçmeye çalıştı. Genç kız hayatını kaybetti
+
Aa
-

İHA

Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezi merkezinde bulunan markette çalışan Merve Kurt (23) iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken M.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Merve Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
2
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
3
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
5
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
6
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
7
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Çin'den, ABD Hazine Bakanı'nın borçlarına ilişkin çağrısına tepki
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Amasya'daki feci kazayı araç kamerası kaydetti. İşte o anlar
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Organ nakli yapılan hastayla bağışçısı aynı gün doğmuş
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
﻿Eskişehir'de bir bebek ambulansta doğdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.