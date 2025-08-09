Trabzon'da kadın cinayeti: Eşi tarafından tüfekle vuruldu

Trabzon'da Mustafa Sağlam tartıştığı eşi Tuğba Sağlam'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. 38 yaşındaki Mustafa Sağlam aralarında çıkan tartışma sonucu 35 yaşındaki eşi Tuğba Sağlam'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Mustafa Sağlam, evleri önünde eşiyle tartışmaya başladı.

EŞİNİ TÜFEKLE VURUP KAÇTI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Mustafa Sağlam, eşine tüfekle ateş edip olay yerinden kaçtı.

Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk kontrolde, Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlam'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için yakalama çalışması başlattı.

