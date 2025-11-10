Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halinde unutulmuş bir kamyonun ani hareketi, mahallede panik oluşturdu.

Şoförsüz kamyon yokuş aşağı kayarak üç araca çarptı ve devrilerek maddi hasara yol açtı. Neyse ki, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı

.Olay, Ortahisar ilçesine bağlı İncinur Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bırakılan ve içerisinde sürücüsü bulunmayan 61 VV 531 plakalı kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi kendine hareket etmeye başladı. Yokuşun etkisiyle hızlanan araç, kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobil ile bir cipe çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon, yol kenarından yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak devrildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında meydana gelen kaza, anında ihbar edildi. Bölgeye polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.