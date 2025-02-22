Trabzon'da karın tadını en çok onlar çıkardı

Kent genelinde 3 gün önce başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası kırsal kesimlerle kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşırken, kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 2 gün ara verildi. Yağan karı fırsata çeviren çocuklar, naylon poşetlerle kayarak eğlenirken, Ortahisar ilçesindeki Ayasofya Sahili'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri de eşlik etti. Çocukların eğlencesine ortak olan ekipler, Ayasofya Camisi'nin etrafında çocuklarla birlikte kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Kar eğlencesi ve kentteki kar güzelliği, dron kamerasıyla kaydedildi.

'KAR, KARADENİZ'E ÇOK YAKIŞIYOR'

Osman Çepni, naylon poşetler üzerinde kayarak eğlendiğini ifade ederek, "Uzun zaman sonra karın yağması harika oldu. Annemden tüyo alarak naylonla kaymaya geldim. Okulların tatil edilmesi de iyi oldu. Kar, Karadeniz'e çok yakışıyor. Hep burada kayıyoruz. Karda eğlenmeyi çok seviyoruz. Ayaklarımız ile kar üzerinde bir yol açıyoruz. Sonra naylonla üzerinden kayıyoruz. Hız tutkunuyuz. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu. Kar üzerinde kayarak eğlenen Ali Eren ise "Okullar tatil oldu. Karda oynuyorum. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.