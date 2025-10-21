Trabzon'un Arsin ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Ali Gürsoy, 16 Ekim'de balık avlamak amacıyla denize açıldı. Sabah saatlerinde balıkçılar, Gürsoy'a ait tekneyi denizde kimsesiz ve sürüklenirken fark ederek durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin teknede yaptığı detaylı incelemede, 39 yaşındaki balıkçının cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu. Bu gelişme üzerine Mehmet Ali Gürsoy'un denizde kaybolduğu ihtimali üzerinde durularak geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları, kayıp balıkçının izine rastlanamadan 6. güne ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan toplam 89 personel görev alıyor.

Operasyonda, 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS (Yandan Taramalı Sonar) cihazı ve 1 ROV (Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı) cihazı gibi teknolojik imkanlar kullanılıyor. Çalışmalara ayrıca havadan da helikopter desteği sağlanıyor.

Yoğun çabalara rağmen, arama çalışmalarının 6. gününde de kayıp balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'dan herhangi bir iz bulunamadı. Ekipler, tüm imkanları seferber ederek bölgedeki arama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.