Trabzon'da Kent Lokantası'nda zam! Enflasyon onları da vurdu

Trabzon’da Kent Lokantası’na Zam Geldi 4 çeşit yemek 70 TL oldu. Zamma rağmen, Trabzon Kent Lokantası’ndaki Fiyat, yine de piyasa koşullarının çok altında seyretmeye devam ediyor.

Trabzon’da Ortahisar Belediyesi tarafından halkın uygun fiyatlı ve kaliteli yemeklere erişimini sağlamak amacıyla açılan Kent Lokantası’nda fiyatlara zam yapıldı.

61saat'in haberine göre;

Temmuz ayında İskenderpaşa Mahallesi’nde hizmete giren ilk şubenin ardından, Kasım ayında İnönü Mahallesi’nde açılan ikinci şube de büyük ilgi gördü.

Ancak oluşan maliyet artışları nedeniyle Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemeğe 20 TL zam yapıldığı belirtildi. Yapılan fiyat düzenlemesiyle birlikte lokantada 4 çeşit yemeğin fiyatı 50 TL’den 70 TL’ye yükseltildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kent Lokantaları Trabzon’dan açıldığı günden beri vatandaşların büyük ilgisini görüyor. Vatandaşların önünde kuyruk oluşturduğu Kent Lokantalarında yemekler, kısa sürede tükeniyor. Saat 13.00’da açılan ve akşam saat 17.00’a kadar açık olan Kent Lokantaları’nda yemekler kısa sürede tükendiği için kapanış saatine kadar yemek kalmadığı belirtiliyor.

ZAMMA RAĞMEN PİYASA KOŞULLARININ ÇOK ALTINDA

Günlük 500 kişiye hizmet veren Kent Lokantasında yapılan 20 TL’lik zamla birlikte oluşan fiyat yine de piyasa koşullarının bir hayli altında seyrediyor.