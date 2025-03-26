Trabzon'da korkutan anlar: Muhtar silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: DHA
Trabzon'da korkutan anlar: Muhtar silahlı saldırıya uğradı

Trabzon'da muhtar Mehmet Özdemir seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Trabzon Tonya ilçesinin Kayacan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir'i otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kurşunlar aracın ön camına isabet ederken, muhtar Özdemir omuzundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da korkutan anlar: Muhtar silahlı saldırıya uğradı

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