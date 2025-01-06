Trabzon'da korkutan gelişme! Yürekler ağza geldi

Trabzon'da gece saatlerinde meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Akçaabat ilçesinde 3,2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Trabzon Akçaabat ilçesi Yıldızlı mevkiinde meydana 3.2 büyüklüğündeki deprem Trabzon'un ilçelerinde de hissedildi. Deprem, Trabzon'un yanı sıra Rize gibi çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya davet etti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de kaydedilen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor.

Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.