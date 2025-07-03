Trabzon’da kültür şöleni: Festival 5 Temmuz’da başlıyor!

Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ışığında düzenlenecek konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi ve gastronomi sunumları gibi etkinliklerin yer alacağı festival, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Festival kapsamında 9 günde 30'dan fazla yerde 400'e yakın etkinlik düzenlenecek.

Farklı deneyimlere ev sahipliği yapacak festival, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başlayacak.

Festival süresince Trabzon Fuar Merkezi'ne kurulacak ana sahnede, Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Tepe, Kıraç, Merve Özbey, İsmail Türüt, Fatma Turgut ve Bayhan sahne alacak.

Kentin birçok noktasında kurulacak sahnelerde de müzisyenler, sevenleriyle bir araya gelecek.