Trabzon'da maç öncesi dostluk yemeği

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesi öncesi dostluk yemeği yenildi.

Trabzon'da maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında sahamızda oynayacağımız Corendon Alanyaspor maçı öncesinde Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından misafir takıma yemek verildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda düzenlenen yemeğe Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas tarafından Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na günün anısına plaket verildi.''

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