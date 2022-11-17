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Trabzon'da milli boksörün kullandığı otomobil tırın altında kaldı. 1 ölü

Trabzon'da, otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada milli boksör yaralandı, araçta bulunan arkadaşı yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 20:10
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Trabzon'da milli boksörün kullandığı otomobil tırın altında kaldı

Trabzon'da milli boksörün kullandığı otomobil tırın altında kaldı. 1 ölü
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Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde, milli boksör Mehmet Aydemir'in kullandığı 61 KG 767 plakalı otomobil, park alanında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Aydemir'in ise tedavisi sürüyor. (AA)

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